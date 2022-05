Joca Guanaes recebe a acadêmica e empresária Bárbara Carine no Segundou

A temporada do Segundou seguiu nesta segunda-feira (16) com Joca Guanaes recebendo Bárbara Carine como convidada. Ela se apresenta como "mãe, mulher negra cis, tem 34 anos, é nordestina, professora, escritora, empresária, formada em Química e em Filosofia pela UFBA, mestre e doutora em Ensino de Química pela (UFBA/UEFS)".

Além do estágio de pós-doutorado na Cátedra de Educação Básica - IEA USP, atualmente é também professora adjunta e vice-diretora do instituto de Química da UFBA, membro permanente do corpo docente do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS) e líder do grupo de pesquisa Diversidade e Criticidade nas Ciências Naturais (DICCINA).

Bárbara também é autora de livros. Entre eles, "@descolonizando_saberes: mulheres negras na ciência", finalista do prêmio Jabuti de 2021, e "História Preta Das Coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras".

Um dos seus principais projetos atualmente é a Maria Felipa, primeira escola afro-brasileira do Brasil, da qual é idealizadora, sócia e consultora pedagógica.

