Joca Guanaes recebe José Junior, fundador do AfroReggae, na live Segundou 

José Pereira de Oliveira Junior, o José Junior, fundador do AfroReggae, ONG carioca que usa a arte e a cultura para reduzir a desigualdade e transformar a vida de moradores das comunidades do Rio de Janeiro, é o entrevistado da próxima edição do programa Segundou, apresentado por Joca Guanaes (@joca.a.guanaes).

O bate-papo vai acontecer nesta segunda-feira, 19, a partir das 19h, no perfil do CORREIO (@correio24horas) no Instagram.

A live Segundou acontece todas as segundas-feiras, sempre com Joca Guanaes trazendo convidados especiais para a conversa, que é transmitida pelo Instagram do CORREIO. Em mais de seis meses, o jogador Daniel Alves, a atriz Mariana Rios, o pugilista Popó, a cantora Majur, a chef Morena Leite e o modelo Gabriel Pitta foram alguns dos entrevistados.