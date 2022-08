Joca Guanaes recebe Pedro Dimitrow no programa Segundou

No Segundou desta semana, Joca Guanaes recebeu Pedro Dimitrow, um dos grandes nomes da fotografia brasileira, celebrado pelos retratos e filmes publicitários que traz em seu portfólio. Com uma respeitável carreira construída desde 1997, ele já conquistou prêmios muito importantes como Canne Lions, El Ojo e World Wide. Os títulos o consagraram como um dos melhores fotógrafos do Brasil na atualidade.

Dentre os retratos icônicos que já fotografou estão aqueles que estamparam capas de revistas renomadas, como a GQ. Quem não se encantou diante da fotografia de Emicida trajado de smoking, sentado ao lado de um cão à mesa?

Pedro Dimitrow vem assinando capas de outras publicações como a Poder, Joyce Pascowitch, Gol, VIP, além de campanhas publicitárias de grandes marcas, a exemplo da Vivo, o Spotify, a Amazon, Disney, Honda, Nike, Tim e Seara.

O fotógrafo paulistano também ostenta uma lista extensa de nomes importantes no currículo, como Mano Brown, Elza Soares, Marília Mendonça, Ronaldo, Fábio Jr., Galvão Bueno, entre outros.

O Segundou é realizado pelo consultor e publicitário Joca Guanaes todas as segundas-feiras no Instagram do Jornal CORREIO.

