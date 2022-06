Joelma passa mal, mas faz show no Rio de Janeiro

A cantora Joelma passou mal pouco antes de subir ao palco na madrugada deste sábado (4), na festa de São João da Feira de São Cristóvão, no Rio. Ela não recebeu fãs e nem a imprensa no camarim por conta do episódio. A informação é da revista Quem.

Apesar de ter passado mal, Joelma fez o show. A equipe da cantora não deu detalhes sobre o que aconteceu antes dela subir ao palco.

O inchaço no rosto da cantora chamou atenção e preocupou fãs essa semana. Ela falou do assunto. "Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê. Obrigado pelas orações de todos os meus fã-clubes. Obrigado, meus amores. É, galera, é a quarta vez que pego covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa", disse Joelma.