Joelma revela ter sofrido derrames e paradas cardíacas; veja

Joelma desabafou com os fãs, durante um show recente, sobre os problemas que enfrentou após testar positivo para covid-19 pela quinta vez. A cantora contou que já sofreu "três derrames oculares e algumas paradas cardíacas", enquanto o público demonstrava apoio à cantora.

“Eu tive três derrames oculares e algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe, eu passo sozinha. Mas Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas", relatou Joelma, enquanto sinalizava com a mão para cima. O público aplaudiu e gritou enquanto Joelma fazia a declaração.

Em junho deste ano, a cantora chegou a ficar cinco dias internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, por conta da doença. Neste período, ela teve complicações por conta do vírus, como esofagite, gastrite e um edema.

Em um vídeo publicado no Instagram no início do mês, Joelma tranquilizou os fãs e dizer que, desta vez, está bem. "Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não tô nem acreditando nisso. Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez. Ia ser lindo né? Mas eu tô bem, gente. Diferente de todos os outros Covids eu tô bem tranquila, tá bom? Um beijo pra todos", disse.