Jogador baiano de videogame mora em Las Vegas e já ganhou R$ 10 mil por partida

São, pelo menos, 11 horas de treino diárias. Bruno Câmara, 18 anos, acorda cedo, se arruma e vai para o treino coletivo na sede do time Team One, com equipes especializadas para o jogo de videogame Counter Stricke. Desde março do ano passado, o baiano de Dias D’ávila vive em Las Vegas, nos Estados Unidos, como um atleta de elite.

A diferença é que o cansaço de Bruno é mental. Depois das oito horas coletivas de treino, Bruno retorna para a casa - onde mora com outros cinco jogadores - e treina mais duas.

O objetivo é ser ainda mais rápido no combate entre equipes terroristas e contra-terroristas. Quem eliminar primeiro a nação inimiga, vence.

Por uma dessas vitórias, B4rtin (lê-se Bartin, o apelido usado por Bruno, na plataforma online do jogo) já ganhou R$ 10 mil. A estreia profissional aconteceu em abril de 2018, quando ganhou R$ 500 num campeonato online.

Hoje, B4rtin tem um contrato assinado com o Team. Não revelou, no entanto, o salário.

"Eu percebi que estava começando a ficar bom e que isso poderia dar muito certo", lembra B4rtin.

Aos 13 anos, ele já era um dos jogadores mais velozes nas táticas. O jogador falou com o CORREIO por ligação e mensagens, direto de São Paulo, onde esteve a última semana para uma competição.

"Está tendo jogo todos os dias, aí acaba que vamos mais cedo para estudar os adversários", desculpou-se o jogador.

Entre os sete e oito anos de idade, vizinho de porta de uma lan-house, B4rtin, filho de uma professora, passava as manhãs e tardes quase todas enfurnado na sala de computadores. Os mais velhos chegavam a pagar para ele jogar.

Quando B4rtin entrou para o novo time, foi preciso deixar o Brasil. Todo o resto da equipe morava em Los Angeles. "Foi tudo muito explicado e minha família viu que ppoderia ser uma coisa muito boa", contou.