Jogador Neymar Júnior terá novo destino nas festas de fim de ano

Neymar Júnior (reprodução/redes sociais)

A cinematográfica casa de praia do publicitário Duda Mendonça, em Barra Grande, não deverá ser palco de grandes recepções, como nos anos anteriores. Acostumado a passar as festas de final de ano no imóvel, o jogador Neymar Júnior, desta vez, não curtirá a virada por lá. A residência, que fica de frente à praia e é maior que o hotel vizinho, a pousada Taipu de Fora, já foi alugada para o período que compreende o Natal e o Réveillon – o inquilino não é o jogador. A casa possui três edificações com diversas suítes cada, heliponto e um largo artificial. Desde 2017, Neymar se hospedava na residência.

Adriane Galisteu (reprodução/redes sociais)

Galisteu passará Réveillon na Bahia

Durante entrevista, quinta-feira, ao site Alô Alô Bahia, a atriz e apresentadora Adriane Galisteu revelou uma novidade: vai passar a virada do ano em Praia do Forte. Galisteu é habitué do vilarejo e costuma se hospedar no Tivoli Ecoresort, com a família. “ Eu sou uma apaixonada pelos encantos da Bahia há muitos anos e não consigo me imaginar em um outro lugar. Mesmo sem Réveillon, eu vou estar no Réveillon da Bahia”, disse Adriane.

Celso Correia e Sidney Quintela (Reprodução/O País)

Estudo

O arquiteto baiano Sidney Quintela entregou, quinta-feira, ao Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique, Celso Correia, um estudo realizado na aldeia de Nauela, no distrito de Molócuè, no sul da África. No estudo, Quintela propõe uma nova abordagem de ordenamento territorial. “Esse projeto pode contribuir para melhorar as condições de vida dos moçambicanos e influenciar mudanças nas zonas rurais, não só de Moçambique, como nos países da Região Austral da África”, acredita Sidney.

Expansão

A primeira loja da estilista e designer Irá Salles em um grande shopping já tem data de abertura. A inauguração acontece no próximo dia 30, no Barra. Salles continuará com suas outras duas lojas – uma no Caminho das Árvores e outra no Apipema Center.

Unidade baiana

A Bahia recebeu, quinta-feira, uma das principais marcas voltadas para a arte do cotidiano em papel do país. A Magnólia Papelaria chegou ao L1 do Salvador Shopping com seu modelo inovador de quiosque interativo recheado com centenas de itens voltados para a organização pessoal, que vão das desejadas brush pens aos planners mais funcionais – seu carro-chefe, tudo para atender ao público soteropolitano que ama esse universo criativo. A novidade vem pelas mãos do médico Luís Martinho e de sua esposa Rosana Martinho, que são apaixonados por papelaria e pela marca.

Pulso forte

A cantora Claudia Leitte acaba de se tornar sócia do ex-presidente da P&G brasileira e conselheiro de grandes empresas como WPP Group, Tarek Farahat, na startup Vênus. “ Agora tenho a oportunidade de fazer parte de uma empresa que visa trazer produtos tão importantes para nosso dia a dia, da higiene à estética, e que compartilha dos mesmos valores”, nos disse Claudia. O próximo lançamento da Vênus já está preparado e previsto para 2021: uma linha de biocosméticos, que traz preocupação com o meio ambiente e práticas sustentáveis no DNA.

Larissa Bicalho (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Lançamento

A empresária Larissa Bicalho recebeu 60 convidados, nessa sexta-feira à tarde, para apresentar as novidades da LB Home, no Jardim Brasil. Na ocasião, ela inaugurou a nova vitrine assinada pelo arquiteto Flávio Moura e divulgou a implementação de um sistema de comunicação, através de canais digitais, para aproximar os clientes e facilitar a interação com arquitetos e designers.

Reconhecimento

O site Alô Alô Bahia foi selecionado pelo Google para uma iniciativa de apoio ao jornalismo durante a pandemia do novo coronavírus. Trata-se de um fundo global de auxílio emergencial a pequenas e médias organizações de notícias que produzem conteúdo original para comunidades locais. O Journalism Relief Fund (Fundo Global de Emergência para Jornalismo) recebeu mais de 12 mil inscrições de 100 países ao redor do mundo.

Cerca de 5.300 foram escolhidos pela multinacional. Para tanto, o Google fez uma seleção rigorosa, levando em conta, por exemplo, audiência, periodicidade, originalidade do conteúdo e tempo de presença.