Jogadores do Bahia vivem expectativa para jogar o Ba-Vi pela primeira vez

Um dos principais clássicos do futebol brasileiro, o Ba-Vi vai ganhar mais um capítulo. Nesta quarta-feira (2), Bahia e Vitória vão medir forças às 19h15, no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Será o primeiro jogo entre as equipes em 2022.

Pelo lado tricolor, pelo menos 14 jogadores vivem a expectativa de disputar o clássico pela primeira vez. Nomes certos na equipe titular, o goleiro Danilo Fernandes, o lateral Djalma, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Rezende e os atacantes Raí Nascimento e Rodallega vão ter a chance de fazer parte da história do confronto.

Além deles, completam a lista os laterais Jonathan, Douglas Borel e Luiz Henrique, os volantes Willian Maranhão e Miquéias, o meia Lucas Mugni e os atacantes Ronaldo e Marcelo Cirino.

Por sinal, de todos os citados o único que já esteve do outro lado foi Marcelo Cirino. O atacante vestiu a camisa do Vitória em 2011, mas na ocasião não teve a chance de enfrentar o Bahia. Agora defendendo o tricolor, ele pede concentração para que o Esquadrão faça um bom jogo no Barradão.

"Eu estive lá em 2011, acabei não jogando o Ba-Vi pois cheguei na reta final do Campeonato Baiano, o rival (Vitória) estava na Série B e o Bahia na Série A. Mas joguei outros clássicos, Athletico-PR x Coritiba, Flamengo x Vasco, Flamengo x Fluminense, que também são grandes clássicos. É chegar lá, jogar, impor o nosso ritmo, estamos trabalhando forte durante os dias, temos a nossa forma de jogar. É chegar lá e impor o nosso trabalho que com certeza vamos sair com o triunfo", explicou.

Enquanto alguns esperam ter a primeira chance de disputar o Ba-Vi, o meia-atacante Marco Antônio pode se gabar de ser o jogador do atual elenco com maior experiência no confronto e possuir histórico positivo. Em quatro partidas, o meia venceu três e perdeu apenas uma. O retrospecto tem direito a conquista do título de campeão baiano, em 2018, dentro do Barradão.

Além de Marco Antônio, os zagueiros Ignácio e Gustavo Henrique - que brigam pela posição ao lado de Luiz Otávio -, também já disputaram o duelo. Ignácio, aliás, estava em campo no último triunfo tricolor sobre o Leão. Ele fez parte do time que venceu por 2x1, pelo Baianão de 2020, no Barradão.