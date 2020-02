Jogadores do Leão celebram vitória e projetam Ba-Vi

Após vencer o Atlético de Alagoinhas por 2x1, na tarde deste sábado (15), no Barradão, os jogadores do time de aspirantes do Vitória já projetam o clássico Ba-Vi, que acontecerá no dia 1º de março, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Empatados em pontos, os rivais se diferenciam na tabela pelo saldo de gols (5x3), o que dá a liderança do certame ao Bahia.

Assim, o clássico, que será disputado no Barradão, valerá a liderança da competição. E é nele que os rubro-negros já pensam. "Agora é descansar. Ba-Vi é campeonato à parte. Vamos para cima deles buscar o resultado", afirmou o atacante Eron, que valorizou o adversário desse sábado. "A gente sabia que era um jogo de seis pontos. Batalhamos até o final".

"Quem não quer jogar um Ba-Vi? A cidade para", afirmou o meia Nickson, que começou a partida no banco. "Esses três pontos foram muito importantes. A gente começou na desconfiança, mas mostramos nas primeiras partidas que somos um grupo aguerrido", pontuou.