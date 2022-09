Jogadores do Vitória comemoram acesso à Série B em trio elétrico

Mini trio elétrico, muita cerveja e pagode. A festa que começou no aeroporto de Salvador continuou no Barradão. O ônibus da delegação do Vitória foi recepcionado pelos torcedores no estacionamento do estádio na tarde deste domingo (25). Todos queriam ver de perto os heróis que conquistaram o acesso à Série B do Brasileiro.

Pouco a pouco, um locutor foi anunciando os personagens da campanha do Vitória na Série C nesta temporada. Muitos sem camisa e com latinhas nas mãos, os jogadores exibiam sorrisos largos em cima do mini trio.

Artilheiro do time, com oito gols, Rafinha fez da bandeira do clube sua vestimenta e mostrava bastante molejo dançando pagode. "Valeu a pena", gritou o atacante no microfone. Não era o único animado. Sánchez, Eduardo e Lucas Arcanjo também quebraram um bocado.

Depois de um acesso com muitos tropeços, em que o time chegou a lutar contra o rebaixamento, o elenco queria comemorar junto com a torcida o objetivo alcançado no sábado (24), após empate em 1x1 com o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém. Estava todo mundo apertadinho em cima do mini trio, mas feliz.

"O Vitória é colossal", vibrou o volante Léo Gomes. "A gente merece, essa conquista é pra vocês, estamos juntos", declarou o meia Eduardo à torcida.

Lá embaixo, a recepcionista Larissa Conceição agradecia o presente antecipado de aniversário. Ela completa 29 anos na segunda-feira (26) e começou a comemoração após o apito final de sábado. "Essa recepção aqui foi maravilhosa viu. Poderia ser um trio maior, mas também não tô decepcionada, não, porque o que vale é o acesso. Trouxe meu cooler, minha cerveja e hoje só amanhã", avisou em meio a risos.

O vigilante Edmar da Silva, 37 anos, começou a gelar nas proximidades do Barradão duas horas antes do Vitória pousar em Salvador. "Aqui no nosso santuário a atmosfera é perfeita. Fiz questão de vir para ver esses jogadores guerreiros que lutaram tanto pelo nosso acesso", disse, entre um gole e outro para espantar o calor.