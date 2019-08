Jogadores do Vitória lamentam empate: 'era jogo para ter ganhado'

O Vitória perdeu a chance de bater uma marca importante nesta quarta-feira (21). Jogando no Barradão contra o América-MG, o rubro-negro ficou num empate em 0x0 pela 17ª rodada da Série B. Com isso, chegou aos 18 pontos e segue fora do Z4.

O Leão vinha de três vitórias seguidas em casa, sobre Criciúma (2x0), Ponte Preta (2x1) e Paraná (2x0). Se tivesse vencido, chegaria a quatro triunfos consecutivos, algo que não acontece desde o primeiro semestre de 2017, quando venceu 11 jogos em sequência entre Baianão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Mais importante do que isso, o rubro-negro teria encerrado a rodada com 20 pontos, dois acima do 17º colocado, o Oeste, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Na tabela, teria ganhado mais uma posição.

Por isso, o sentimento na saída de campo foi de uma certa lamentação. "Era um jogo para vencer, a gente sai triste por ter empatado. Mas todos viram como foi uma partida bastante difícil, contra uma equipe qualificada. Ficamos tristes por ter sido diante da torcida, em casa, mas temos que valorizar o ponto conquistado, vai ser importante no futuro", disse o zagueiro Everton Sena.

"Acho que faltou um pouco de calma, a gente queria muito fazer o gol. Pelo menos não perdemos. Pontuamos. Queríamos os três pontos. Levantar a cabeça, não foi o jogo ideal", disse o volante Lucas Cândido.

O capitão Baraka foi outro a valorizar o América-MG: "Frisei durante toda a semana de que seria um jogo difícil por eles vieram para cá embalados, haviam somado 10 pontos nos últimos quatro jogos. Não vamos ganhar sempre. Temos que valorizar que ficamos mais um gol sem tomar gols, o que também é importante".

De fato, o rubro-negro chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol, todos sob o comando de Carlos Amadeu. Venceu o Paraná por 2x0, o CRB por 1x0 e empatou em 0x0 com o Coelho.

Se na defesa o Leão foi bem, no ataque deixou a defesar. O atacante Eron, que entrou na etapa final, reconheceu a falha: "Podíamos ter agredido mais a última linha do América. Agora temos outro jogo em casa no sábado, mais uma final, como estamos encarando. Queremos chegar ao topo da tabela, que é onde o Vitória deveria estar".

No sábado (24), às 16h30, o rubro-negro recebe o Operário-PR em casa pela 18ª rodada da Série B.