Jogadores vão para o campo e Bahia faz primeiro treino com bola

Depois de um dia com foco nos exames e avaliações físicas, o Bahia fez o primeiro treino com bola em 2020. Na tarde desta terça-feira (7), o elenco tricolor foi para o campo no CT Evaristo de Macedo.

Antes do primeiro contato com a bola, os jogadores fizeram as últimas baterias de exames no pela manhã. Durante o período tarde, eles começaram os trabalhos na academia, sob o comando dos preparadores Paulo Paixão, Luiz Andrade e Roberto Nascimento.

Finalizado o treino físico, foi hora de matar a saudade da bola. Em campo, o técnico Roger Machado comandou um treino com foco na parte técnica, com troca de passes rápidos e finalizações.

Na sequência, o treinador dividiu o grupo em quatro equipes, que se enfrentaram em campo reduzido. Alguns jogadores do time sub-23, como meia-atacante Fessin e o meia Arthur Rezende, fizeram parte do trabalho.

Nesta quarta-feira (8), o elenco do Bahia volta aos treinos em dois períodos na Cidade Tricolor. A estreia da equipe de Roger Machado na temporada será no dia 25 de janeiro, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, pela Copa do Nordeste.

Antes, o time de transição, comandado por Dado Cavalcanti, estreia no Campeonato Baiano, contra a Juazeirense, no dia 22 de janeiro, às 21h30, em Juazeiro.