'Jogamos pouco futebol', admite Roger após derrota para o Santos

O Bahia perdeu a terceira partida seguida no Brasileirão e o técnico Roger Machado não economizou nas críticas. Após a derrota por 1x0 para o Santos, na noite de quinta-feira (31), na Vila Belmiro, o comandante tricolor admitiu que a equipe caiu de rendimento no campeonato e jogou mal contra a equipe paulista.

"Queda, de fato, rendimento técnico. Novamente, num jogo contra um time que tem muita qualidade, como o Inter, a gente proporcionou oportunidades para o adversário cometendo alguns erros simples, que normalmente nós não vínhamos cometendo, e dando oportunidade do adversário nos atacar", analisou Roger.

O treinador se mostrou decepcionado com a atuação do time. Com o resultado, o Bahia se manteve com 41 pontos, na 9ª colocação, a cinco pontos do G6 e a três da segunda metade da tabela. O Vasco soma 38 pontos e está na 11ª posição.

"A frustração do torcedor é porque jogamos pouco futebol. Abrimos mão, nos momentos em que tínhamos a bola, de tentar controlar o adversário pela troca de passes, deslocamento. Bola chegava, e a gente tentava definir o mais rápido possível, muitas vezes devolvendo a bola para o adversário. (...) Foi frustrante, pouca coisa deu certo no jogo, muito em função da instabilidade na parte técnica", afirmou Roger Machado.

Ao contrário do presidente Guilherme Bellintani, o técnico do Bahia preferiu não se alongar ao comentar a decisão do VAR, que anulou o gol marcado pelo zagueiro Juninho, na etapa final. "Está muito confuso. Já não falo mais sobre arbitragem porque a gente passa por reclamação. Mas certo é que tem que reavaliar, porque está atrapalhando. Não merecíamos o gol de empate. Se conquistássemos esse ponto, seria importante, mas seria ponto ao acaso, não pela produção da equipe, da forma como a gente vinha fazendo", disse Roger.

O Bahia volta a campo no domingo (3), quando visita o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão.