Jogo contra o Coritiba tem clima de final: 'Dar a vida', avisa Wagner Lopes

Nada de metas a médio ou longo prazo. Ao menos por enquanto. Diante da instabilidade que vive o Vitória, fora e dentro de campo, o técnico Wagner Lopes trata cada partida como uma decisão. E é assim que ele encara o duelo contra o líder Coritiba, quarta-feira (22), às 19h, no Barradão.

"Estamos numa situação que cada dia você dá o seu melhor, faz tudo o que tiver ao seu alcance para sair dessa situação. A gente está trabalhando jogo a jogo. Existe um planejamento, micro, macro. Existem as metas que a gente internamente pensa e planeja, mas temos tantas coisas para serem resolvidas, tantas dificuldades que cada jogo para nós está se tornando jogo de decisão de campeonato. A gente está se preparando para vencer todos os jogos da melhor maneira possível", disse.





O comandante rubro-negro até é adepto de traçar metas, mas abriu mão delas em função do momento delicado do Vitória. "Normalmente a gente faria blocos de cinco, de três, dependendo da tabela, jogo em cima, espaçados. Então, atualmente, por conta de nossas dificuldades, a gente está traçando jogo a jogo. Dar a vida e fazer o nosso melhor para vencer todos os jogos", afirmou Wagner Lopes. "O estado mental tem que estar forte. É um jogo muito importante para nós", frisou.

Em 17º lugar, com 24 pontos, o Vitória luta para deixar a zona de rebaixamento, onde se encontra há nove rodadas seguidas. "Acredito que uma sequência positiva de vitórias traz uma confiança maior. Todo mundo sabe dos problemas internos. Vencer é muito importante para trazer confiança. Colocar na vitrine a imagem dos jogadores sendo positiva. A gente tenta passar confiança, mas a execução é do atleta. Vejo de uma maneira muito positiva o que a gente está construindo. Com parceria, na camaradagem, na base da parceria, do planejamento, mas com uma postura vencedora".

Wagner Lopes concluiu nesta terça-feira (21) a preparação do time para o jogo contra o Coxa. Um dos aspectos que ele mais trabalhou foi a bola parada.

"A gente é muito detalhista com relação a todos os momentos do jogo. A bola parada, teve um estudo feito em 2017, 2018, que quase 80% dos gols são oriundos ou diretamente da bola parada ou oriundos de uma segunda bola, uma reorganização. A bola parada é uma coisa que me preocupa muito. Quando faz a bola parada, às vezes demora 30, 40 segundos, um minuto. Baixa o nível de concentração, e você acaba tomando um gol. Tanto a bola parada ofensiva quanto defensiva são coisas que me preocupam. A gente dá uma atenção especial para que nossos jogadores estejam bem posicionados. Fazer o que é certo e não perder o nível de concentração".

Wagner Lopes fará mudanças para o jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro. O meio-campo e o ataque terão novas peças, já que o volante Pablo Siles e o centroavante Samuel levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. João Pedro, Gabriel Bispo e Bruno Oliveira estão entre os mais cotados para a meiuca. Eron deve ficar com a vaga na frente. Após cumprirem suspensão, os zagueiros Wallace e Mateus Moraes voltam à equipe.

Uma possível escalação do Vitória tem: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro (Bruno Oliveira), Cedric e Fernando Neto; David (Caíque Souza), Eron e Marcinho.