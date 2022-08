Johnny Depp tentou provar inocência com fotos nuas de Amber Heard

Mesmo após o processo que repercutiu mundialmente, Johnny Depp teve seu nome envolvido novamente na mídia. Isso porque, no último domingo (31), a imprensa divulgou informações de que o ator teria tentado provar sua inocência usando fotos nuas da ex-esposa, Amber Heard.

Nos documentos enviados ao tribunal antes do julgamento, que o site Entertainment Tonight conseguiu obter após o processo, Depp tentou usar as fotos para provar aos advogados da ex-esposa que não tomava medicação para tratar disfunção erétil. Os defensores da atriz se pronunciaram sobre as provas no documento. "Senhor. Depp inapropriadamente procura apresentar evidências dos seguintes assuntos pessoais irrelevantes".

Em seguida, revelam uma lista de provas que são consideradas inadmissíveis ou irrelevantes, "tentando sugerir ou insinuar de maneira frívola e maliciosa que a Sra. Heard já foi uma acompanhante".

Recentemente, após sua derrota, Amber teria vendido uma das suas mansões na Califórnia para ajudar a pagar a indenização ao ex-marido. A atriz terá de pagar exatos US$ 10,35 milhões por acusações de violência doméstica contra o ex-companheiro. Enquanto o famoso terá de pagar apenas US$ 2 milhões.