Joia da base, Luan Silva se reapresenta ao Vitória após empréstimo ao Palmeiras

O atacante Luan Silva, 23 anos, se reapresentou ao Vitória após retornar de empréstimo ao Palmeiras. Ele não joga desde 2020 em função de lesões.

O jogador revelado na Toca do Leão passará por avaliação médica e física. De acordo com o clube, após essa etapa ser finalizada, diante do parecer de ambos os departamentos, a diretoria rubro-negra definirá o futuro do atleta, que tem contrato com o Vitória até o final de 2023.

Luan era considerado uma grande promessa do Vitória na base e foi lançado no time profissional em 2018, aos 19 anos. Disputou 19 partidas (nove como titular) na sua primeira temporada e fez dois gols.

No ano seguinte, fez dois jogos com a camisa rubro-negra até sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, sendo necessário uma cirurgia.

Mesmo machucado, o Palmeiras contratou por empréstimo o atacante, que fez a recuperação no clube paulista. Mas o calvário do garoto se estendeu: ao todo, Luan já passou por quatro cirurgias no joelho, a última em abril deste ano, um mês depois de deixar o Palmeiras. Ele afirma ter arcado com os custos.

Desde março de 2019 no alviverde, ele só jogou uma partida, em março de 2020, contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.