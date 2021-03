Joice Hasselmann incinera macacão preto que emprestou a Carla Zambelli

Ex-aliadas, Joice Hasselmann e Carla Zambelli costumavam ser amigas próximas, do tipo de emprestar roupa uma a outra. Mas a briga entre as duas foi tão grande que Joice mandou incinerar um macacão que havia emprestado à colega de Câmara. As informações são da colunista Monica Bergamo.

No mês passado, Joice revelou no Twitter que Carla pegava roupas dela emprestadas e não devolvia. “São as únicas elegantes que ela usa”, afirmou. “Já as cafonas são dela mesmo”.

Ao ver a mensagem, Zambelli colocou o tal macacão numa sacola e deixou na porta do gabinete de Joice. “Mandei botar no fogo”, diz a parlamentar.