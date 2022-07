Jojo Todynho manda recado para mulheres após comentário polêmico de Caio Castro

O comentário de Caio Castro e o pagamento da conta durante um encontro tem rendido diversas opiniões nas redes sociais. Além dos internautas, a cantora Jojo Todynho resolveu dar sua opinião sobre o assunto e falou muito bem do seu marido, Lucas Souza.

Em um vídeo, a artista pediu para que as mulheres não deixassem 'Caios' em suas vidas e que autorizassem apenas homens que as valorizam. "Mulheres, recado do dia: Trabalhem, estudem, se valorizem e tirem Caios da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar. Fiquem longe. Eu falo com propriedade", iniciou.

Ela ainda reforçou que não pensava em se casar com nenhum outro namorado, porque os ex não eram bons.

"Nenhum homem com quem me envolvi tive perspectiva de me casar ou ter família, sabe por quê? Não me trataram da forma que eu mereço. Meu marido é foda, porque faz das tripas o coração para me agradar", completou.

A famosa também comentou que, mesmo recebendo três vezes mais que o marido, ele faz questão de dividir tudo. "A nossa gilete no peso custa caro. Se colocar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante", disse.

"Ser mulher custa caro. Ter mulher custa mais ainda. Se valorizem e valorizem a mulher que vocês têm. Me lembro como se fosse hoje, a minha sogra me disse: 'Se meu filho te tratar da forma que me trata, você está bem'. Entendeu?".

Comentário de Caio Castro vira chacota na web

"Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, que é o que eu não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, eu não tenho que porra nenhuma, para começar", disse o ator, durante o podcast Sua Brother.

A fala do famoso repercutiu de forma negativa entre algumas mulheres, que passaram a criticá-lo nas redes sociais.



(Foto: Reprodução / Twitter) (Foto: Reprodução / Twitter)