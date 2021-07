Jojo Todynho se envolve em acidente de carro no Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho, 24 anos, sofreu um acidente de carro na noite do domingo (25), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Jojo estava no lugar de carona no carro da nutricionista Renata Branco quando aconteceu a batida.

De acordo com a revista Quem, Renata estava dirigindo e sofreu alguns ferimentos, sendo levada para o Hospital Vitória. A assessoria diz que Jojo passa bem.

A artista está morando com a nutricionista desde que saiu de A Fazenda, reality show que venceu em dezembro, enquanto sua casa está sendo construída.

Ela também comanda agora um novo talk show, Jojo Nove e Meia, no Multishow, em que recebe convidados de vários estilos. "Estou amando. Nunca imaginei fazer um talk show baseado em um de meus ídolos, que é o Jô, uma pessoa muito respeitada. Isso é gratificante. Falo 'Beijo da Gorda' porque tenho que enaltecê-lo, claro. Falo para as pessoas que sou a nova Dercy Gonçalves preta deste Brasil", celebrou ela em entrevista recente à revista.