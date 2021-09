Jojo Todynho se revolta e termina com namorado após descobrir caso dele com manicure

Durou pouco a nova aventura amorosa de Jojo Todynho. De acordo com o jornal Extra, a carioca botou um ponto final na relação com Marcio Felipe após descobrir que o galã tinha um caso com a manicure Izabelle Branquinho.

O término foi traumático, com muita briga e barraco. Jojo estava completamente apaixonado pelo rapaz, mas ficou uma fera ao ter seu nome envolvido em mais um escândalo amoroso.

Tudo começou logo após Jojo publicizar o novo boy. A manicure reconheceu o rapaz e foi a público contar que estava com ele há um mês. Inclusive, o homem teria dormido com Izabelle um dia antes da cantora assumir o namoro.

Ainda de acordo com o jornal Extra, antes de terminar, Jojo deu uma bronca em Márcio e passou o fim de semana afastada dele. O rapaz segue tentando reverter a situação e quer provar para ela que a manicure está mentindo. Ele chegou a postar um vídeo (e apagou em seguida) dizendo que não tinha nada com Izabelle. A moça, entretanto, mostrou imagens dele na cama dela.

Desabafo

Irada, Jojo desabafou nas redes. "Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso andar com o macho dos outros? Vagabunda antiga, piranha aposentada. Nunca precisei me deitar com macho de ninguém até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero e nem tempo eu tenho para isso", disse.

E não parou por aí. "Respeito pela educação que a minha avó e a minha tia me deram. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Estou onde estou porque eu soube plantar e se eu estou colhendo, é por mérito do meu esforço", contou Jojo nos vídeos postados.

"Estou num nível de estresse que não consigo dormir. Então me respeitem, vocês que vêm me xingar. Porque se tem uma coisa que eu sei ser é piranha e vagabunda, nesse quesito eu dou aula. Não preciso andar com macho de ninguém. Eu não sabia que ficante era namorado. Sou mulher solteira. Conheci o digníssimo solteiro", completou a funkeira.

"Não vem de hipocrisia, porque todo mundo tem rabo sujo. E, outra coisa, se eu não fosse quem eu sou, ninguém ia estar falando p**** nenhuma. Então lavem a boca antes de falar de mim. Assunto encerrado. Me respeitem e eu sei me por no meu lugar", finalizou.Jojo Todyinho se revolta após polêmica: 'Nunca precisei deitar com macho de ninguém'