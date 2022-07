Jonas Esticado critica iogurte do filho como luxo em áudio vazado; ouça

Uma caixa de pandora se abriu e Jonas Esticado viu seu nome circular na mídia após a ex-esposa, Herica Oliveira, contar o sofrimento que teve durante a relação com o cantor. A influenciadora afirmou, em pouco mais de 60 minutos de relato publicado no Instagram, que foi traída constantemente pelo artista enquanto estava no resguardo do primeiro filho.

Após negar as acusações e ainda rebater dizendo que a ex-companheira queria mídia para ganhar dinheiro em cima do seu nome, um áudio de Jonas comentando que o filho tem luxos, como um iogurte, foi vazado e o forrozeiro foi criticado na web. “Você já parou para pensar que eu vou passar cinco anos da minha vida, por causa dessa coisa aí, pagando quase 12 mil reais por mês”, iniciou o áudio, comentando sobre a pensão alimentícia.

“E tu já parou pra pensar quanto tempo vegetei pra cuidar de tu e da nossa casa?”, Herica rebateu. “Eu só tô ligando para dizer que eu não vou assinar nada de negócio de valores não. Vou assinar o acordo, o outro lá. Eu não vou assinar, eu vou assinar o outro acordo que a gente tinha fechado para começar a pagar depois que voltarem os shows. Isso eu vou assinar”, comentou Jonas.

Em seguida, o artista criticou o fato do filho tomar iogurte de uma marca específica. “Até lá, eu me comprometo a não deixar faltar nada pra você, nem que eu vá pedir esmola na rua. Agora, luxo eu também não posso dar não. Pode chegar um dia e faltar um Danone e essas coisas que são fúteis, é um luxuzinho”, falou.