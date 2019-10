Jordy Caicedo faz o Vitória subir na tabela da Série B

Quando a sua contratação foi oficializada, no dia 31 de julho, o atacante Jordy Caicedo foi rapidamente alçado ao posto de esperança do ataque do Vitória, que até então não vinha produzindo bem na Série B do Brasileirão.

Em 17 jogos no rubro-negro, o equatoriano já vingou tamanha expectativa. Com o gol heroico, aos 46 minutos da etapa final, que garantiu o triunfo por 2x1 sobre a Ponte Preta, o camisa 19 assumiu a artilharia da equipe.

Jordy tem agora seis gols, tendo ultrapassado na estatística Wesley e Anselmo Ramon, que têm cinco. Com um detalhe: Anselmo esteve em 25 jogos e Wesley, em 23.

O feito do equatoriano foi celebrado pela torcida. Na segunda-feira (28), no desembarque da delegação em Salvador retornando de Campinas (SP), Jordy foi presenteado por um torcedor com uma placa.

Nas últimas cinco rodadas, o Vitória teve a terceira melhor campanha da Série B. A equipe acumulou dez pontos, atrás apenas de Sport e Coritiba, que somaram 11.

Boa parte desse rendimento impressionante do Leão no terço final da competição pode ser creditada ao atacante. Jordy Caicedo balançou as redes cinco vezes nas últimas cinco rodadas.

O equatoriano marcou dois gols duas vezes, contra Oeste e Cuiabá, e o Vitória somou seis pontos. Contra Criciúma e Londrina ele passou batido, e o Leão empatou uma e perdeu outra. Contra a Ponte, ele voltou a marcar e o rubro-negro somou três pontos.

“Estou trabalhando mais a cada dia para seguir melhorando. Ainda falta um pouco para fazer as coisas da melhor maneira. Eu não ia viajar, mas acreditei muito em mim e falei com o professor (Ednilson Sena, preparador físico) que queria ir para jogar 25, 20 minutos”, disse Jordy.

De fato, o atacante estava com uma pubalgia e não treinou durante toda a semana passada. Uma conversa, pouco antes do embarque para Campinas, definiu que ele viajaria com o grupo.

“Geninho queria que ficasse para jogar mais tempo aqui em casa (contra o Figueirense, no próximo sábado). Eu estava tranquilo e fiquei muito feliz porque entrei e fiz o gol”, contou Jordy.

Em entrevista após o triunfo sobre a Ponte, Geninho comemorou a estratégia de ter levado o atleta: “Ele era para esse tipo de jogo, uma parte final. É uma opção muito boa para sair no contra-ataque. Ele não tinha condições de jogar mais de 20 minutos, seguramos ao máximo”.

Os atletas rubro-negros receberam folga após o desembarque em Salvador. O grupo se reapresenta na manhã desta terça-feira (29). O próximo duelo, sábado (2), contra o Figueirense, será às 16h30, no Barradão. Restam sete rodadas.