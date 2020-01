Jordy Caicedo volta a sentir dor no púbis e deve passar por cirurgia

Protegido do sol por um toldo à beira do campo, Jordy Caicedo apenas observa os companheiros seguirem as orientações do técnico Geninho dentro das quatro linhas. Após dois dias de treinos com bola, o equatoriano voltou a sentir dor no púbis e foi poupado da atividade realizada pelo elenco principal na manhã desta quinta-feira (30), na Toca do Leão.

Enquanto os outros jogadores se preparavam para o próximo compromisso da Copa do Nordeste, sábado (1), às 16h, contra o Sport, na Arena Pernambuco, Jordy realizou tratamento no departamento médico da Toca do Leão. Esse fato novo indica que o centrovante deve precisar passar por cirurgia para tratar a lesão.

"Se ele voltar a sentir, infelizmente a solução vai caminhar mesmo para o tratamento cirúrgico. Vamos avaliar ao longo da semana a condição dele, mas é um jogador que gera muita preocupação", sinalizou o médico do Vitória, Wilson Vasconcelos, na última segunda-feira (27).

Até o momento, o tratamento vem sendo conservador, com reforço muscular e transição física, mas as respostas não estão sendo aquelas que os médicos do Vitória gostariam, mesmo o jogador tendo passado parte das férias se tratando na Toca do Leão.

A lesão fez com que o atacante equatoriano não conseguisse participar da pré-teporada, iniciada no dia 2 deste mês. A pubalgia compromete o futebol de Jordy Caicedo desde a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. A partir da 31ª rodada, ele passou a ser utilizado apenas nos minutos finais dos jogos. Ele também ficou fora da última partida da competição, contra o Coritiba, no Barradão. Na ocasião, o Vitória já havia acabado com o risco de rebaixamento.

Jordy Caicedo vestiu a camisa do Vitória em 20 oportunidades, sendo 11 delas como titular, e marcou seis gols. A diretoria rubro-negra tinha o desejo de negociá-lo no começo deste ano e o atacante despertou o interesse do Cruz Azul, do México, mas não passou disso. O centroavante equatoriano de 22 anos chegou à Toca do Leão em julho do ano passado, teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Vitória e tem contrato até 2022.