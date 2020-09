Jorge Valente deixa a direção do Ceparh e o atendimento nas Clínicas Elsimar Coutinho

O médico e cientista Jorge Valente vai anunciar ainda nesta quinta-feira (10) o seu desligamento do Ceparh e das Clínicas Elsimar Coutinho.

A informação exclusiva obtida pelo Alô Alô Bahia vai ser informada ao mercado nas redes sociais do médico, que comandou o Ceparh nos últimos 11 anos e atuou por mais de duas décadas junto ao grupo fundado pelo médico Elsimar Coutinho.

"Se existe algo que não me deixa dúvidas, isso são os ciclos da vida. Ao longo da minha trajetória profissional, tive a honra e a oportunidade de aprender com um grande mestre, desde o início. Não aprendi só coisas da nossa medicina: aprendi da vida, da profundidade de alma, sobre respeito, cuidado e propósito. Serei eternamente grato.



O ciclo dos atendimentos pela Clínica Dr. Elsimar Coutinho e na direção médica do Ceparh chegou a fim.

Não por decisão minha, mas a partir desse mês não teremos mais os atendimentos no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador pela clínica", confirmou o médico com exclusividade à coluna Alô Alô.

Nos próximos dias, Dr. Jorge anunciará os locais em que atenderá seus pacientes no Rio, São Paulo, Salvador e Aracaju. O médico também cumpre agenda intensa através da telemedicina, oportunidade aberta pelo Conselho Federal de Medicina com a pandemia de covid-19.

