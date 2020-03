Jornais brasileiros unificam capas para destacar papel da imprensa no combate à Covid-19

Pela primeira vez na história do país, dezenas de jornais brasileiros unificam suas capas, nesta segunda-feira, 23, na segunda fase da campanha da Associação Nacional de Jornais (ANJ) de apoio ao combate à Covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus, e à desinformação que agrava as consequências da pandemia da doença.

A mensagem do anúncio destaca a importância da informação e da responsabilidade de todos no enfrentamento da doença. Ao se unirem em um esforço em comum, os jornais também enfatizam a valorização da informação jornalística e criam uma hashtag unificada – #imprensacontraovirus – que indica os esforços dos meios de comunicação na luta coletiva contra o vírus.

Neste domingo, 22, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro – Decreto nª 10.288, de 22 de março de 2020 – define as atividades e serviços relacionados à imprensa como essenciais. O decreto regulamente a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, aprovada com esse mesmo fim. No artigo 3º, o decreto determina “o resguardo do exercício pleno e o funcionamento das atividades e dos serviços relacionados à imprensa, considerados essenciais no fornecimento de informações à população, e dar efetividade ao princípio constitucional da publicidade em relação aos atos praticados pelo Estado”.

Em parágrafo único, o decreto diz ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto no art. 220, artigo 1º, da Constituição”.

“Em situações dramáticas como a que vivemos, informação precisa e contextualizada é um bem ainda mais essencial”, enfatiza o jornalista Marcelo Rech, presidente da ANJ.

“A ação demonstra a unidade dos jornais brasileiros em torno de uma causa comum: servir a população com jornalismo de qualidade para, com a responsabilidade que o momento exige, enfrentarmos e vencermos a pandemia”, completa Rech

Os anúncios de capa também serão publicados ao longo da semana pelos jornais que não circulam com edições impressas às segundas-feiras, ou no meio impresso ou em seus sites.

As peças desta fase da campanha trazem a seguinte mensagem: “Juntos vamos derrotar o vírus: Unidos pela informação e pela responsabilidade”. Além disso, há anúncios especiais para o meio digital – banners para os sites das organizações de notícias associadas à ANJ e cards para as redes sociais.

A campanha da ANJ começou no dia 18 março, com anúncios impressos e digitais – sites e redes sociais – que mostram a relevância do trabalho jornalístico no momento em que se desenrola uma situação de calamidade pública.

Estudos indicam que diante de desafios como o imposto pela pandemia do novo coronavírus, as pessoas tendem a depositar mais confiança no jornalismo profissional.

Pesquisa da Edelman divulgada na semana passada, por exemplo, revelou que a maior parte (64%) das populações de dez países, inclusive a do Brasil, vê na imprensa a fonte de informação mais confiável neste momento.

O mesmo estudo mostrou ainda que a preocupação da maioria das pessoas com informações falsas sobre a Covid-19 espalhadas nas redes sociais.