Jornalista Augusto Nunes agride Glenn Greenwald no Pânico; vídeo

O jornalista Augusto Nunes, da Record, agrediu Glenn Greenwald, do The Intercept, durante uma participação no programa Pânico, da Jovem Pan nesta quinta-feira (7).

Antes do programa, o americano chegou a tuitar que estava feliz porque teria oportunidade de questionar Nunes frente a frente. "Acabei de chegar no Jovem Pan pra fazer @programapanico e descobri que @augustosnunes - que disse que um juiz de menores deve investigar a remoção de nossos filhos - vai participar. Tô muito feliz pq tenho muitas perguntas pra ele", escreveu.

Durante o Pânico, Glenn chamou Nunes de covarde por conta de comentários que o jornalista fez sobre seus filhos com o deputado David Miranda. Nesse momento, os dois se levantam exaltados e ficam próximos fisicamente. Nunes acaba dando um tapa no rosto do outro jornalista. O programa foi interrompido depois da confusão.

DESESPERO FASCISTA Augusto Nunes agride @ggreenwald ao vivo no programa Pânico.

Toda solidariedade ao Glenn! pic.twitter.com/0Q3oL6Ub9C — Erika Kokay (@erikakokay) November 7, 2019

Comentário sobre filhos

Em setembro, Nunes afirmou que o Juizado de Menores deveria averiguar o bem-estar dos dois filhos de Glenn com David Miranda. Durante o programa “Os pingos nos Is”, ele sugeriu que o casal é negligente com as crianças. Foi esse comentário que irritou Glenn.

“E é o seguinte. Eu tava pensando nesse casal. O Glenn Greenwald passa o dia tendo chiliques no Twitter, ou trabalhando como receptador de mensagens roubadas. Esse David fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita, que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram?! Isso aí um juizado de menores deveria investigar”, disse Nunes na ocasião ao apresentador Felipe Moura Brasil.

No programa, a jornalista Nil Moretto condenou o comentário. “Meus pais trabalharam fora de casa a vida inteira. Na maior parte das famílias que conheço os pais trabalham. O raciocínio desse senhorzinho no microfone é bem limitado… imagina o de quem ele influencia?”.

Na época, Glenn usou as redes sociais para repudiar a fala de Nunes. “Fiz jornalismo em dezenas de países no mundo democrático. Um limite absoluto, até em combate político, é não usar os filhos menores como alvo. A única exceção que conheço é o movimento Bolsonoro e esse lixo do JP e Veja: se 2 pais trabalham, o Estado deve investigar seus filhos?”, escreveu no Twitter.

Outros jornalistas demonstraram solidariedade a Glenn. "Filhos, e a maneira de criá-los, estão fora do debate público. A não ser que sejam homens ou mulheres públicos, ou que se exponham voluntariamente. Não é o caso dos filhos de Glenn Greenwald @ggreenwald, que são duas crianças, de 12 e 8 anos", escreveu Monica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo. "Absurdo envolver as crianças. Meu abraço carinhoso nos dois", comentou Miriam Leitão, da Globo. "Que absurdo! Preconceito e perversidade não têm mais limite?" questionou Fábio Pannunzio, ex-Band. O jornalista Gilberto Dimenstein escreveu um artigo criticando Nunes.

“Pergunto: existe algum sinal de que os filhos do casal estejam sendo vítimas de descaso? Apenas um? Ou seja, todos os casais que trabalham fora também deveriam ser investigados pelo juizado? E os pais que simplesmente somem? É muito sujo se levantar, desse jeito e em público, uma suspeita de irresponsabilidade de paternidade”, dizia o texto.

Colunista da Veja, Nunes substituiu Marco Antonio Villa na Jovem Pan, depois que este foi afastado.