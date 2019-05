Jornalista da Globo denuncia ameaça de morte feita em rede social

Foto: Reprodução/Globo News

O jornalista Guga Chacra, correspondente da Globo e comentarista de política internacional GloboNews, denunciou ter recebido uma ameaça de morte em seu Twitter, nessa quarta-feira (1º).

"Este cidadão acabou de me ameaçar de morte. O tuíte abaixo, já fotografado, será encaminhado para as autoridades", escreveu, citando um usuário que havia afirmado: "quero ver você morto a paulada".

O covarde que me ameaçou apagou a conta no Twitter. Mas segue a foto. Não vai escapar. Já foi denunciado às autoridades pic.twitter.com/jAnj9ywvaN — Guga Chacra ???????????????????????????????????????? (@gugachacra) 1 de maio de 2019

Posteriormente, o usuário deletou a postagem na rede social. "Não vai escapar. Já foi denunciado às autoridades", comentou o jornalista.

A ameaça teria sido feita após Guga dizer, em uma postagem, que faria no Rio de Janeiro palestra sobre as relações entre Israel e Estados Unidos.

Outro caso

No início do mês passado, o repórter da Globo, Carlos de Lannoy, também compartilhou em seu Twitter uma ameaça que recebeu por meio de uma rede social após a exibição de uma reportagem no Fantástico sobre a morte de um músico após o carro em que estava com sua família ter recebido cerca de 80 disparos por parte do Exército.

"Minutos depois de fazer reportagem no Fantástico sobre mais uma morte em blitz do exército, recebi essa ameaça no meu Instagram. Não ficará assim", escreveu Carlos em seu Twitter.

Na sequência, ele publicou uma captura de tela em que um usuário do Instagram o ameaça: "Se você escolher falar m*** e defender bandido é escolha sua! Seu m***!"

O perfil ainda afirmava que o jornalista "assinou sua sentença" e que "sua família vai pagar": "aguarde cartas!"

De Lannoy também compartilhou o comentário e fez um adendo: "Você vai responder por essa ameaça. O que você fez não é apenas uma afirmação vergonhosa, infeliz e lamentável, mas um crime previsto em lei. Aguarde!" A Globo não comentou os incidentes.