Jornalista dos EUA passa mal no estádio e morre durante jogo da Copa do Mundo

Um dos jornalista esportivos mais conhecidos nos Estados Unidos, Grant Wahl morreu no início da madrugada (horário no Brasil) deste sábado (10), em Doha, no Catar, durante a partida Argentina x Holanda, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. O profissional passou mal na tribuna de imprensa do estádio Lusail, durante a prorrogação do jogo. Ele tinha 49 anos.

Segundo a imprensa local, Wahl chegou a receber massagem cardíaca e deixou o estádio de maca, mas não resistiu. Wahl estava em sua oitava cobertura de Copa do Mundo.

Na última segunda-feira (5), ele escreveu que procurou ajuda médica em um hospital no Catar, por não se sentir bem. “Meu corpo quebrou. Três semanas de pouco sono, muito estresse e muito trabalho podem fazer isso com você”, escreveu Wahl. “O que tinha sido um resfriado nos últimos 10 dias se transformou em algo mais severo na noite do jogo EUA x Holanda. Eu senti pressão e desconforto no peito. Eu não tinha Covid (faço exames regularmente aqui), mas fui à clínica médica do principal centro de mídia e disseram que provavelmente tenho bronquite. Eles me deram antibióticos e um xarope para tosse forte", acrescentou.



O jornalista americano ficou conhecido em seu país por contar histórias e bastidores do futebol, um esporte ainda em ascensão nos Estados Unidos. Além dos grandes eventos, Wahl tinha no currículo dois livros publicados. Um deles é "The Beckham Experiment", de 2009. A obra retrata o impacto da chegada do astro inglês David Beckham ao Los Angeles Galaxy, em 2007.

Wahl também publicou "Masters of Modern Soccer: How the World's Best Play the Twenty-First-Century Game" (Mestres do Futebol Moderno: Como os Melhores do Mundo Jogam o Jogo do Século XXI, em tradução livre). No livro, descreve as estratégias dentro e fora do campo de atletas e treinadores de alto nível. Entre os personagens da obra estão os jogadores Christian Pulisic, dos EUA, e Javier Chicharito, do México, além do treinador espanhol Roberto Martínez.

A US Soccer (Federação de Futebol dos Estados Unidos) lamentou a morte do escritor:

“Toda a família do futebol está com o coração partido ao saber que perdemos Grant Wahl. Fãs de futebol e jornalismo da mais alta qualidade sabiam que sempre poderíamos contar com suas histórias perspicazes e divertidas sobre nosso jogo e seus principais protagonistas: times, jogadores, treinadores e as muitas personalidades que tornam o futebol diferente de qualquer esporte. Aqui nos Estados Unidos, a paixão de Grant pelo futebol e o compromisso de elevar seu perfil em nosso cenário esportivo desempenharam um papel importante em ajudar a despertar o interesse e o respeito por nosso belo esporte. Tão importante quanto, a crença de Grant no poder do jogo para promover os direitos humanos foi, e continuará sendo, uma inspiração para todos. Grant fez do futebol o trabalho de sua vida, e estamos arrasados que ele e sua escrita brilhante não estejam mais conosco. A US Soccer envia suas mais sinceras condolências a todos os membros de sua família, amigos e colegas da mídia, e agradecemos por sua tremenda dedicação. Sua escrita viverá”.