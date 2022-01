Jornalista é agredido a socos e entra no ar ensanguentado: 'Sofri um atentado'

Apresentador de um programa na Adesso TV, o jornalista Daniel Carniel foi agredido com socos e chutes na tarde da última sexta-feira quando chegava para trabalhar na emissora, situada na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Ensanguentado, o âncora entrou no ar para denunciar a agressão.

"Estou começando o programa de uma maneira diferenciada, ainda não me limpei. Há poucos minutos sofri um atentado", disse Carniel assim que a transmissão foi iniciada.

Carniel descreveu as agressões. De acordo com ele, um homem esperou sua chegada e começou as agressões assim que confirmou a identidade do jornalista.

"O rapaz estava de tocaia, perguntou que era o Daniel Carniel. Quando falei que era eu, ele começou a me agredir fisicamente, me jogou para dentro do hall de entrada do prédio onde funciona a TV, começou a me chutar e dizia o seguinte: 'Isso é pelas denúncias que você está fazendo na TV", afirmou o apresentador.

A vítima ainda tentou se defender. Carniel contou que caiu com o soco e, em seguida, o agressor passou a dar chutes. Sem conseguir levantar, ele procurou apenas proteger a cabeça.

Carniel também disse que já tinha sido "avisado" para cuidar da própria segurança. E reafirmou que o ataque foi motivado por sua atuação como jornalista.

A Brigada Militar esteve na emissora logo após as agressões. E segundo a Rádio Gaúcha, a Delegacia de Polícia de Garibaldi abriu um inquérito para investigar a autoria, as circunstâncias e a motivação do crime.