Jornalista e caderno do CORREIO são finalistas em premiação

O jornalista Antônio Meira Jr., editor de veículos do AUTOS, é o único baiano entre os finalistas do +Admirados da Imprensa Automotiva 2021, disputa promovida pelo Jornalistas & Cia para selecionar os principais comunicadores automotivos do Brasil, que teve no total 300 indicados.

O Autos, caderno de veículos do CORREIO, é um dos concorrentes ao melhor suplemento automotivo do país

O caderno Autos, que é editado por Meira Jr. há 12 anos, também foi indicado e concorre na final com o Carro Etc, de O Globo, Jornal do Carro, do Estadão, e Vrum, do Correio Braziliense.

“Fico feliz em ter meu trabalho reconhecido pelos colegas. É uma honra dupla, pois o Autos também está na final”, comemora o jornalista do CORREIO.

A terceira edição dos +Admirados da Imprensa Automotiva conta com os apoios de Bosch, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen. A segunda fase da iniciativa teve início nesta quinta-feira (25/3) e seguirá até 12 de abril.