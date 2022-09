Jornalista é demitido da CNN Brasil minutos antes de entrar no ar

O jornalista Daniel Adjuto, que fazia parte da grade de apresentadores da emissora CNN Brasil, descobriu minutos antes de entrar no ar que não era mais funcionário da empresa. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (19).

Segundo apurações do site TV Pop, ele estava pronto para entrar no Live CNN Brasil, quando foi chamado para uma conversa sobre sua demissão. Colegas do jornalista que trabalham nos bastidores da emissora ficaram revoltados com a falta de empatia da empresa.

Daniel saiu do SBT, em 2019, e se dedicou a CNN durante quase três anos. Nas redes sociais, pelos stories, o jornalista mandou uma indireta sobre ter coragem para aceitar os desafios. “Coragem é não ter escolha. Você faz algo não porque é fácil, mas porque é o certo”, compartilhou.

Até o momento, a empresa não se manifestou em relação à decisão interna.