Jornalista é preso na Bahia após descumprir medida protetiva contra ex-esposa

A Coordenação de Policia Interestadual (Polinter) prendeu um homem acusado de descumprimento de medida protetiva, na manhã desta segunda-feira (16). Ele estava foragido na zona rural do município de São Gonçalo dos Campos, onde foi capturado.

“A ex-companheira vinha sofrendo ameaças do homem, que é jornalista e administrador. Ele é residente do Porto da Barra, porém, após o descumprimento das medidas protetivas de urgência, fugiu para o interior do estado”, relatou o coordenador da Polinter, delegado Arthur Gallas.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. O homem foi encaminhado para a sede da Polinter, onde se encontra à disposição da Justiça.