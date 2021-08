Jornalista e professor Nilson Lage morre aos 84 anos

O jornalista e professor Nilson Lemos Lage morreu aos 84 anos. Ele estava internado em um hospital em Santa Catarina, onde tratava um câncer de pulmão, e morreu na noite dessa segunda-feira (23).

A informação sobre a morte foi confirmada na manhã desta terça-feira (24) pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). De acordo uma publicação nas redes sociais do professor, não haverá velório. O Crematório Catarinense, em Palhoça, na Grande Florianópolis, informou que a cerimônia de despedida começa às 14h desta terça.

Doutor em Linguística e Filosofia, mestre em Comunicação e Bacharel em Letras, Lage foi professor titular UFSC e professor-adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Também é autor de livros como “A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística”, “A linguagem jornalística”, “Teoria e técnica do texto jornalístico” e “A estrutura da notícia”.

Como jornalista, trabalhou no Jornal do Brasil, na Última Hora, na TV Educativa do Rio de Janeiro, entre outros veículos de comunicação e colaborou com o blog Tijolaço.