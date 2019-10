Jornalista Gonçalo Junior participa de evento na Facom

O jornalista e escritor Gonçalo Junior fala na quarta-feira (23) em um evento na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba). Ex-aluno da faculdade, Gonçalo vai falar sobre jornalismo biográfico com alunos, professores e profissionais. O evento acontece a partir das 9h no auditório da Facom.

Formado há mais de 20 anos, Gonçalo tem passagens pelas redações da Gazeta Mercantil, Diário de S. Paulo, e colaborou com Folha de S. Paulo, Playboy, Trip, entre outras. Também foi assessor de imprensa da Secretaria de Cultura do Estado e coordenador de comunicação do Memorial da América Latina.

Ele escreveu, entre outras, as biografias “Quem Samba Tem Alegria - A Vida e o Tempo de Assis Valente” (Companhia das Letras), “É Uma Pena Não Viver - Uma Biografia de Rubem Alves” (Planeta), “Pra que Mentir? - Vadico, Noel Rosa e Samba” (Editora Noir). Em novembro, sai pela Noir, editora da qual é fundador e co-proprietário, seu novo livro, "FAMIGERADO! A biografia do Bandido da Luz Vermelha".

“Vou falar um pouco sobre Jornalismo Cultural, mas também da biografia, uma área em que tenho me empenhado e onde eu me realizo profissionalmente”, explica Gonçalo.

O projeto "Feito à Facom", que estreia agora, foi pensado para que aconteça um momento de troca entre os estudantes e profissionais formados pela faculdade e que hoje estejam atuando como jornalistas, produtores culturais ou na área audiovisual.

SERVIÇO

O quê: Feito à FACOM com Gonçalo Junior

Quando: 23 de outubro de 2019, às 9h

Onde: Auditório da Faculdade de Comunicação, em Ondina (Facom/Ufba)