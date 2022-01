Jornalista Léo Batista, da Globo, encontra esposa afogada e morta em casa

Morreu neste domingo (30) Leyla Chavantes Belinaso, esposa do jornalista esportivo Léo Batista, da TV Globo. À Polícia Militar, o repórter afirmou que encontrou a companheira afogada e já morta na piscina de casa. Leyla faria 85 anos no próximo dia 25.

“O apresentador informou que, na parte da tarde, sua esposa estava à beira da piscina enquanto ele estava no interior da residência. Ao sair para verificar se sua esposa estava bem, se deparou com ela dentro da piscina, segurando um macarrão-bóia e com a face dentro d’água. De imediato mergulhou para retirá-la, no entanto já estava em óbito”, explica a nota.

Após a constatação, Léo Batista acionou a PMERJ e o médico da família para testar o óbito e liberar o corpo. A polícia informou que novas informações devem ser divulgadas pela assessoria de imprensa do jornalista.