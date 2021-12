Jornalista registra BO contra Tierry após supostas ameaças do cantor; entenda

Tierry é o centro de mais uma polêmica envolvendo a sua relação com Gabi Martins. Agora, Thiago Sodré prestou queixa contra o cantor por ameaça. Isso porque ele não gostou de uma publicação que o jornalista fez em seu Instagram mostrando alguns machucados da namorada.

Na legenda, Thiago relata que Gabi publicou algumas fotos nos Stories de marcas roxas e colocou a culpa na bebida. "Gabi Martins apareceu em seus Stories, toda marcada com marcas roxas. A cantora disse que se queimou, enquanto comia purê de abóbora e colocou a culpa na bebida, precisa parar de beber, né. Isso foi depois de participar do Natal da Vila de Carlinhos Maia! O que vocês acham?", disse o jornalista.

Logo os seguidores começaram a questionar sobre o que poderia ter acontecido com a cantora. "Ela foi agredida", disse um. Outra faz uma acusação mais grave: "Pra mim tá mais pra agressão sério, não queria acreditar! Mais (sic) pelo jeito grosso que ele tem não duvido não! Já nos mostrou o tipinho de homem que é".

Ida à polícia

Gabi Martins, inclusive, procurou o jornalista para que ele apagasse a publicação, mas o pedido foi ignorado. Segundo Thiago, horas depois Tierry o procurou em tom de ameaça. Foi então que ele fez um Boletim de Ocorrência, na delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, contra o cantor.

No documento que a jornalista Fábia Oliveira, do Em OFF, teve acesso consta que Tierry ficou incomodado com os comentários na publicação e que teve a sua 'integridade física ameaçada', além de ter sido alvo de intolerância religiosa.

Thiago ainda mostrou para a polícia um print de uma das conversas com o cantor pelo Instagram, que logo foi apagada. "Mas eu já tinha printado tudo e entreguei os prints na delegacia", disse ele.