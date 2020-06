José de Abreu deixa Globo após 40 anos e vai tentar carreira internacional

Após 40 anos de casa, o ator José de Abreu anunciou que irá deixar a TV Globo no final deste mês. A revelação foi feita durante uma live com o ex-presidente Lula nas redes sociais.

"Mas agora, Lula, eu queria aproveitar e falar pra você. Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses, a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Tive uma boa conversa com [o diretor artístico Carlos Henrique] Schroder na semana passada. Vou me desligar da Globo no dia 30", afirmou ele.

O ator revelou entusiasmo com a nova fase e disse que aos 74 anos vai tentar mostrar seu talento do outro lado do mundo. "Agora vou tentar carreira internacional. Vou mudar de vida. Estou aqui [na Nova Zelândia] melhorando o meu inglês. Vou continuar trabalhando na Globo, por obra certa, mas sem contrato depois de 40 e tantos anos... É uma nova maneira da Globo se relacionar com os seus artistas", completou.

Abreu, que está vivendo na Nova Zelândia com a noiva, Carol Junger, de 22 anos, se queixou do dólar alto e relatou a dificuldade de sobreviver com o salário em real fora do Brasil.

"E para mim, também estava muito difícil sobreviver com o salário em real fora do Brasil. Quando eu saí do Brasil, pela primeira vez, em 2014, o dólar estava em R$ 2,22. Quer dizer, eu precisava de R$ 2,22 para comprar US$ 1. Hoje, eu preciso de R$ 6. Ou seja, a conta não ia fechar nunca."

José de Abreu fez a sua primeira novela na Globo em 1980, atuando em "As Três Marias", mas deixou a emissora entre 1989 e 1991. Foi a época em que o ator migrou para a extinta TV Manchete e participou de novelas como "Pantanal" e "A História de Ana Raio e Zé Trovão".

Na lista de sucessos estão ainda: "A Indomada" (1997), "Senhora do Destino" (2004), "Caminho das Índias" (2009), "Avenida Brasil" (2012), entre outras.