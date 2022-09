José Dumont contrata advogado do caso de Daniella Perez para tentar liberdade

O ator José Dumont, que está preso desde o dia 15 de setembro, após ser acusado de armazenar pornografia infantil e estupro de menor, teria entrado em contato com o escritório do advogado Arthur Lavigne, conhecido no país por ter participado do caso da atriz Daniella Perez, em 1992.

Segundo informações coletadas pelo site Notícias da TV, o artista já fazia parte do do escritório do advogado e resolvia outros assuntos jurídicos com a empresa, mas nada que fosse relacionado à prisão por pornografia infantil. Ao ser preso, os advogados do renomado escritório do Rio de Janeiro foram acionados rapidamente.

No entanto, a defesa do ator tem preferido falar apenas nos autos do processo para não vazar informações ou ter notícias distorcidas. O que se sabe até o momento é que os advogados de Dumont fizeram um pedido de habeas corpus, mas foi negado pela Justiça.

Arthur Lavigne

Conhecido pelo caso de Daniella Perez, no qual auxiliou Glória Perez nas buscas de provas para criminalizar Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, o advogado Arthur Lavigne é conhecido também por ser pai de Paula Lavigne, empresária e produtora cultural, além de ser esposa do cantor baiano Caetano Veloso.

Ele é considerado um dos mais requisitados e caros do país, principalmente após provar que o casal assassinou a atriz, em 1992.