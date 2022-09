José Dumont negou fazer parte de grupo de pornografia infantil

O ator José Dumont, que foi preso na última quinta-feira (15), após ser flagrado com pornografia infantil em sua casa, no Rio de Janeiro, comentou na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), que não faz parte de nenhum grupo que compartilha o conteúdo nas redes sociais.

A informação consta no auto da prisão do artista. A polícia achou cerca de 240 arquivos, como imagens e vídeos, além de comprovante de depósito bancário para a vítima. Dumont já era investigado pela mesma delegacia pelo estupro de um menino de 12 anos que também recebeu mil reais do ator após cometer o crime.

Segundo informações do site Extra, após a conversa com o ator, a prisão foi convertida de flagrante para preventiva. Na audiência de custódia, que ocorreu na sexta-feira (16), o juiz Antônio Luiz da Fonseca Lucchese comentou que "a situação tem contornos de gravidade". O famoso teria alegado que todo o material fazia parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”.