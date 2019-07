José Loreto e Débora Nascimento ainda não assinaram o divórcio

José Loreto e Débora Nascimento se separaram em fevereiro. Mas, cinco meses depois, os dois ainda não assinaram os papéis do divórcio. Só que nada de uma possível reconciliação - é que os atores ainda precisam resolver as questões práticas do fim do casamento.

Segundo Leo Dias, Loreto e Débora têm como pendência para resolver a partilha de bens do casal, como a mansão que possuem em condomínio de luxo no Itanhangá, bairro vizinho à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A residência está no nome dos dois e a dupla não sabe o que fazer com ela.

Outra questão importantíssima a ser resolvida é a guarda da filha, Bella, de 1 ano e três meses. É possível que os artistas optem pela guarda compartilhada da herdeira.

Apesar dos rumores de traição por parte de Loreto, os dois têm mantido um bom relacionamento e devem resolver tudo tranquilamente.