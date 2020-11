Jotinha está em coma induzido e estado de saúde segue muito grave: 'É triste'

O humorista e locutor José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha, 52 anos - famoso por seus áudios bem humorados nas redes sociais - segue internado em estado grave e em como induzido na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Incar, o paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de adoecimento respiratório agudo. O médico Dr. Gilmar Ribeiro, que assina o comunicado, informa ainda que, considerado o momento epidemiológico atual, Jotinha recebeu suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, com realização de exames para confirmação diagnóstica. A previsão é de que o resultado saia nesta quinta-feira (5).

"(Jotinha está) recebendo suporte clínico com ventilação mecância invasiva, uso de medicações para manter a circulação sanguínea adequada e suporte de hemodiálise para compensar a perda de função renal. Segue sob os cuidados da equipe multidisciplinas. Aguarda alcançar estabilidade clínica para que seja possível transferência conforme solicitado pelos familiares", diz o médico.

(Foto: Divulgação)

O humorista está hospitalizado no Incar desde esta terça-feira (3) quando chegou de Elísio Medrado, na região do Vale do Jiquriçá, onde reside. Como o locutor apresentou falta de ar, ele se submeteu a um teste rápido que apresentou resutado negativo para a covid-19. O resultado de outro exame [RT-PCR] é aguardado para esta quinta-feira (5).

Por conta dos custos com o hospital e levando em consideração que Jotinha não tem plano de saúde, a família do locutor está divulgando uma conta bancária para que os fãs e seguidores dele possam contribuir com as despesas do hospital. Os dados são: Bradesco (conta poupança), José Luiz Almeida da Silva, CPF: 743.142.705-00, conta: 1002432-3, Agência: 3637-4.

"Boa noite. Meu nome é Vinicius, eu sou sobrinho de Jotinha. Estou aqui com meu pai, meu tio e minha avó. A situação da gente não é boa. A gente precisa da ajuda de vocês agora. Eu não queria passar pelo que a gente está passando. É triste", disse o garoto, em um vídeo publicado na conta do locutor.

A mãe de Jotinha também aparece nas imagens: "Oi, meus queridos, peço vocês ajuda. Meu filho está passando mal. A gente está precisando pra manter ele no hospital".

Através de postagem feita no Instagram na terça-feira, o Esporte Clube Bahia - clube do coração do humorista - prestou solidariedade ao humorista e mandou energias positivas. "Estamos aqui mandando energias positivas para o tricolor @jotinhaoficial.1. Ele está internado em Santo Antônio de Jesus e vai se transferir para uma UTI em Salvador (...). Força, papá! #ForçaJotinha", escreveu o time.