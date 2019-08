'Jovem Aprendiz': pais de participantes se reúnem para conhecer projeto

Um dos versos da música Beautiful Boy, escrita por John Lennon em homenagem ao seu filho Sean, diz “antes de cruzar a rua, me dê a mão”. Também pensando em caminhar junto aos seus pimpolhos, os pais e responsáveis dos participantes do Jovem Aprendiz Empreendedor, programa desenvolvido pelo Parque Social com jovens carentes, se reuniram na manhã deste sábado (3) para conhecer de perto o projeto.

O encontro ocorreu na sede da instituição, no Parque da Cidade, em Salvador. Lá foi apresentado aos convidados as atividades e capacitações desenvolvidas pelos jovens empreendedores, além de um bate-papo sobre o funcionamento do programa. Também houve uma palestra que falou da importância do vínculo entre pais e filhos, algo que a cuidadora de idosos Joelma Ferreira, 47, sabe muito bem.

"Eu vim aqui participar do bate-papo, pois tenho que estar dentro da vida de minha filha. Ela está trabalhando aqui e eu preciso saber como ela está se saindo, me envolver na vida profissional dela", comentou Joelma.

Ela acredita que os pais "têm que estar sempre perto, fiscalizando e dando apoio". "Eu sempre aconselho ela para aprender mais e mais, ficar atenta, se comunicar. E, claro, estudar bastante, pois sem o estudo não dá”, completa a mãe de Natália Ferreira, 19, participante do projeto.

A psicóloga Cleonice Antelo, que ministrou a palestra sobre a relação entre pais e filhos, ressaltou a importância do diálogo. Para ela, por mais que seja difícil estar sempre presente na vida dos pequenos, por conta da rotina, é necessário encontrar um momento para estabelecer um vínculo de confiança.

“Nem que seja um jantar em família... Existe uma necessidade de os pais, irmãos, tios, avós estarem próximos para criar um canal de diálogo. Hoje nós observamos que, por mais que as pessoas estejam dentro de casa, cada uma está em seu mundo. Um relacionamento vai além de estar ao lado fisicamente e oferecer condições financeiras. Os jovens precisam ser amparados”, defende.

Mudança de vida

Já a assistente administrativa Lucila Silva Barreto, 42, mãe de Larissa Nonato, 21, ressalta as mudanças que o projeto têm causado na vida de sua filha.

“Eu senti um grande aumento na autoconfiança dela, além dela ter a experiência de lidar com outras pessoas em um ambiente profissional. Outro detalhe importante é a bolsa de R$ 475 que ela ganha e assim ela aprende a ter controle financeiro. Agora mesmo ela está juntando para poder pagar a sua auto-escola e, futuramente, sua faculdade”, diz a mãe orgulhosa.

Mais que um emprego

Além de oferecer aos jovens a primeira oportunidade profissional, com estágios ofertados nos mais variados órgãos da Prefeitura de Salvador, o Jovem Aprendiz Empreendedor se preocupa em dar todo amparo aos seus participantes. Psicólogos e atividades culturais estão disponíveis aos garotos entre 14 e 22 anos, faixa etária dos contemplados. "A gente não se preocupa apenas na inserção do jovem no mercado de trabalho", diz Paula Alves, coordenadora do projeto.

"Os jovens que participam do programa trabalham na área de auxiliar administrativo, mas a formação não se resume a isso. Nós sempre levamos os garotos para museus e teatros, por exemplo", cita Sandra Paranhos, diretora-geral do Parque Social.

Segundo ela, o programa também proporciona ao jovem uma formação social e crítica mais consolidada. "O participante sai daqui com uma visão mais crítica do mundo, além de estar preparado para o mercado de trabalho. Por isso que eu digo que existem diversos cursos, mas que a maioria prefere fazer conosco pois aqui há esta formação mais ampla”, conclui.

