Jovem confunde teste de gravidez com vape e 'fuma xixi' da irmã

Um anúncio de gravidez acabou dando muito errado na família da jovem Jasmine Alaniz. Enquanto gravava um Tiktok, ela tentou fazer uma revelação surpresa aos irmãos Diego e Leomar Rodriguez. De olhos fechados, os rapazes receberam o teste de gravidez de farmácia nas mãos, contudo, quando foram instruídos a abrirem os olhos, um deles confundiu o item com um cigarro eletrônico (também conhecido como vape) e não pensou duas vezes: colocou direto na boca.

No vídeo, é possível ver a reação da irmã que não conteve o espanto ao ver Diego tirando a tampa do teste e levando-o direto à boca, justamente na parte que entra em contato com a urina.

Em entrevista ao BuzzFeed dos EUA, Jasmine conta que "quando ele (Diego) colocou o teste na boca, ele instantaneamente provou o xixi e cuspiu. Ele ficou chateado, mas quando mostramos o vídeo depois, foi simplesmente uma boa lembrança para olhar para trás e rir.". .

A publicação logo viralizou e já acumula mais de 15 milhões de visualizações no TikTok.