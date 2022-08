Jovem de 17 anos é queimada e tem casa incendiada por suspeito de estupro

Uma jovem de 17 anos teve sua casa invadida e seu corpo violado, além de ter sido queimada por um homem que seria suspeito de ter estuprado a menor.

O caso aconteceu na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada da última segunda-feira (1°). A jovem foi encaminhada para o Hospital Miguel Couto e está com o quadro estável. Pouco depois foi transferida para a unidade Municipal Pedro II, para receber atendimento mais especializado.

De acordo com informações do G1, a Polícia Militar foi acionada pela mãe da vítima para fazer averiguação na Rocinha, mas quando a guarnição chegou no bairro, o suspeito já tinha fugido do local.