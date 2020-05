Jovem de 19 anos é assassinado a tiros na Boca do Rio

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Boca do Rio. Identificado como Luan de Jesus Ribeiro, o rapaz foi encontrado morto por policiais na 3ª Travessa Novo Paraíso.

De acordo com informações da Polícia Militar, houve uma denúncia por volta das 23h50 de que uma pessoa estava caída no chão, com perfurações de bala pelo corpo. Equipes da 39ª Companhia Independente da PM (CIPM/Imbuí-Boca do Rio) foram deslocadas até o local e encontraram Luan já morto. Os policiais isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

Ainda de acordo com a PM, populares informaram que os bandidos fugiram antes da chegada da viatura. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. A Polícia Civil investiga o crime.

Moradores de prédios que ficam nas redondezas do local onde o crime aconteceu registraram o barulho dos tiros.