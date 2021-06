Jovem de 19 anos é preso por receptação de veículos roubados pela 4ª vez em um ano

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador, prenderam um homem de 19 anos acusado de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Trata-se da quarta vez que ele é preso por este último crime em menos de um ano. A prisão foi realizada no último sábado (12).

Os investigadores da DRFRV estavam monitorando um carro que foi utilizado para o roubo de mais outros quatro veículos e já tinham o homem como suspeito. De acordo com a apuração da unidade, o criminoso tem uma equipe que participa dos crimes, incluindo uma mulher, também de 19 anos, com quem ele estava em algumas das ações.

Desta vez, o suspeito foi capturado na Ladeira do Taboão, no Centro Histórico. Com ele, foram encontrados documentos e pertences em nome de várias outras pessoas. O homem foi preso por receptação em julho e outubro de 2020 e em maio deste ano.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos continua as investigações para prender os outros autores dos roubos. O homem de 19 anos não teve a identidade revelada e está à disposição do Poder Judiciário.