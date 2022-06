Jovem de 20 anos é preso após invadir casa e estuprar mulher na Bahia

Um homem, de 20 anos, foi preso após ter invadido a casa de uma mulher e estuprá-la na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Lindolfo Rocha, distrito de Cascavel, em Ibicoara, região da Chapada Diamantina.

Uma equipe da 34ª Companhia Independente da Polícia Militar foi responsável pela captura. Com as características do acusado, os policiais militares realizaram rondas e encontraram o suspeito.

Ele resistiu à abordagem, mas foi detido, apresentado e Delegacia Territorial de Brumado, onde foi reconhecido pela vítima como autor do crime. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro.

De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado ainda por abusar de outras três mulheres. Uma faca, uma marreta e um celular foram apreendidos com o suspeito, que já teve a prisão preventiva solicitada à Justiça.

O procedimento será encaminhado à Delegacia de Ibicoara, que dará seguimento à investigação.