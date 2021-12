Jovem de 20 anos tem casa invadida por homens encapuzados e é morta a tiros em Camaçari

Uma jovem de 20 anos, identificada como Camury Rosa de Jesus Amorim, foi morta a tiros dentro de casa. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15), no bairro Gravatá, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações preliminares obtidas no local do crime pela Polícia Civil, três homens encapuzados invadiram a residência na Rua Vênus II e atiraram contra a jovem.

Depois de invadir o imóvel e cometer o crime, o grupo fugiu do local. Já foram expedidas as guias de perícia e de remoção do corpo.

De acordo com uma amiga de escola que não quis se identificar, Camury pode ter sido vítima de homofobia. Segundo a jovem, ela sofria constantes ataques dessa natureza. Ela também não teria envolvimento criminal algum que explicasse a morte planejada. Essa versão ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

Camury havia se mudado para Camaçari há pouco tempo. Antes, morava em Salvador, onde cursava o ensino médio em uma escola particular. "Tinha um tempo que não nos víamos, mas ela era uma pessoa encantadora, alma livre, coração bom e amada por todos", lamenta a amiga.

O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Camaçari.