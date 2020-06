Jovem de 21 anos é morta a tiros após briga por cocô de cachorro

Foto: Acervo Pessoal

Uma briga por causa de um cocô de cachorro terminou em tragédia na cidade de Denver, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (10). Um homem revoltado com a forma como um casal lidava com os dejetos dos animais abriu fogo contra um casal, ferindo gravemente o namorado e matando uma jovem de apenas 21 anos.

As vítimas, identificadas como Isabella Thallas e Darian Simon - estavam passeando com seus animais quando o suspeito Michael Close, que estava dentro de seu apartamento, passou a brigar com os dois, informou o jornal Denver Post.

"O suspeito entrou em uma briga verbal com as vítimas porque o casal estava dizendo ao cachorro para fazer cocô na frente da casa dele", diz o diário sobre a provável causa da morte.

Michael ficou questionando o casal repetidas vezes se eles iriam treinar o cachorro ou ficar apenas gritar com o bichinho.

Darian, namorado da vítima, disse à Polícia que tentou ignorar as provocações do suspeito antes dele abrir fogo atingindo o rapaz com dois tiros e matando a garota.

Michael foi preso no mesmo dia enquanto dirigia por uma rodovia. Um rifle e uma pistola foram encontradas dentro do carro do suspeito.