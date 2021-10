Jovem de 21 anos é morta pelo namorado no Rio Vermelho

Uma jovem de 21 anos foi morta pelo namorado na madrugada deste domingo (17), no Rio Vermelho. Kesia Stefany da Silva Ribeiro estava em um apartamento no prédio Terrazzo Rio Vermelho, na Rua Barro Vermelho, quando foi atingida pelos disparos feitos pelo suspeito com quem se relacionava há dois anos, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 12ª Companhia Independente (Rio Vermelho) foram acionadas depois dos tiros. Ao chegar no local, os PMs souberam que homem suspeito teria colocado a vítima em um carro Ônix vermelho. Ele a levou para o Hospital Geral do Estado (HGE). O homem fugiu em seguida.

"Na emergência, os policiais militares souberam que a vítima não resistiu aos ferimentos e realizaram buscas na região à procura do indivíduo, mas constataram que ele já não mais se encontrava no local", diz a nota da PM.

Em seguida, policiais da 13ª Companhia Independente localizaram o suspeito escondido na casa de um parente, no bairro da Pituba. O homem foi preso e apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.